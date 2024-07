Die Bibliothekarin Claudia Bitter und ihre Kolleginnen und Kollegen von den Wiener Büchereien haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 8000 Dinge gesammelt, die von Menschen in zuvor ausgeliehenen Büchern zurückgelassen wurden. Einige der Fundstücke sind noch bis zum 15. November in einer Ausstellung in den Leseräumen der Wiener Hauptbücherei zu sehen.