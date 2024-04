Warum wirbelt es plötzlich so viel Saharastaub nach Deutschland?

Was wäre eine ungewöhnliche Wetterlage – gerade in Zeiten, da sich ungewöhnliche Wetterlagen und Temperaturrekorde doch auffällig häufen – schon ohne irgendeinen neuen Rekordwert? Und so hat natürlich auch das vergangene, für Anfang April besonders warme Wochenende einen neuen Spitzenwert hervorgebracht: Noch nie seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnung hat es in Deutschland, das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt, so früh im Jahr einen Hitzetag gegeben.