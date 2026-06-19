Donald Trump hält sich auch für einen genialen Baumeister, also wollte er mal kurz die Sache mit dem Reflecting Pool regeln. Der war ihm zu dreckig, die Demokraten können das halt nicht, da musste er ans Werk. Schön sauber sollte das Spiegelbecken vor dem Lincoln Memorial in Washington zum 250. Geburtstag der USA sein, so blau wie das Blau in der amerikanischen Fahne mit den weißen Sternen.