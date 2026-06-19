Foto: Eric Lee/REUTERS
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Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP
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Washington

Algengrün statt US-Flaggenblau

Donald Trump, selbsternannter Experte für Schwimmbadbau, hat den Reflecting Pool in Washington für 14 Millionen Dollar sanieren lassen, auf dass er blau strahle wie das Eckfeld auf der US-Flagge. Hat nicht ganz geklappt.

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Washington

Algengrün statt US-Flaggenblau
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Donald Trump, selbsternannter Experte für Schwimmbadbau, hat den Reflecting Pool in Washington für 14 Millionen Dollar sanieren lassen, auf dass er blau strahle wie das Eckfeld auf der US-Flagge. Hat nicht ganz geklappt.

Von Peter Burghardt
19. Juni 2026 | Lesezeit: 3 Min.

Donald Trump hält sich auch für einen genialen Baumeister, also wollte er mal kurz die Sache mit dem Reflecting Pool regeln. Der war ihm zu dreckig, die Demokraten können das halt nicht, da musste er ans Werk. Schön sauber sollte das Spiegelbecken vor dem Lincoln Memorial in Washington zum 250. Geburtstag der USA sein, so blau wie das Blau in der amerikanischen Fahne mit den weißen Sternen.

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