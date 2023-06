„Heute Morgen roch es noch nach verbranntem Toast“, sagte ein Anwohner Manhattans am Dienstagabend der New York Times, „aber jetzt riecht es eher nach Lagerfeuer.“ Der Rauch von Hunderten Waldbränden, die zurzeit im Osten Kanadas wüten, ist in Richtung Süden gezogen und hat eine dunstige Wolke über New York und weite Teile des Nordostens der USA gelegt.