Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
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Foto: Florian Manz/Greenpeace Germany/dpa
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Foto: Jonas Walzberg/Reuters
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Gestrandeter Wal in der Ostsee

Walretter oder Wichtigtuer?

Der gestrandete Wal an der Ostseeküste hat viel Mitgefühl ausgelöst, aber auch Hass und Häme für Helfer.

Mittendrin: Tierschutzaktivist Robert Marc Lehmann, der selbst beim Wal war. Nun ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
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Gestrandeter Wal in der Ostsee

Walretter oder Wichtigtuer?
Foto: Florian Manz/Greenpeace Germany/dpa
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Der gestrandete Wal an der Ostseeküste hat viel Mitgefühl ausgelöst, aber auch Hass und Häme für Helfer.

Foto: Jonas Walzberg/Reuters
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Mittendrin: Tierschutzaktivist Robert Marc Lehmann, der selbst beim Wal war. Nun ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Von Hanno Charisius und Marcel Laskus
14. April 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Das Studium der Biologie hatte gerade begonnen, aber Robert Marc Lehmann langweilte sich offenbar schon bei der ersten Vorlesung. Er habe im Hörsaal der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gesessen und nicht anders gekonnt, er wollte seinen Professor etwas fragen. „Entschuldigung, jetzt sitzen wir hier schon eine halbe Stunde. Wann schwimmen wir denn endlich mit Delfinen?“ So schildert es Lehmann selbst in seinem Buch „Mission Erde“, das 2021 erschienen ist. Nach dieser Frage habe man sich über ihn lustig gemacht, unter Studierenden habe er den Ruf weggehabt, ein „höchst seltsamer, ungeduldiger Sonderling“ zu sein.

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