Ostsee
Wal strandet erneut - diesmal vor Wismar
Das Schicksal des Buckelwals sorgt seit Anfang der Woche für Aufsehen. Am Montagmorgen wird er auf einer Sandbank am Timmendorfer Strand in der Ostsee entdeckt.
Als klar wird, dass der Wal sich nicht selbst befreien kann, beginnen die Rettungsversuche. Zunächst mit einem kleinen Saugbagger …
… dann wird mit einem Schwimmbagger eine Rinne ausgehoben …
... und dann greift auch ein größerer Bagger von Land aus ein.
Während der Grabungsarbeiten kümmert sich ein Meeresbiologe um den Wal, der sich am Donnerstag immer aktiver zeigt.
Die Einsatzkräfte versuchen auch mit Lärm, den Meeressäuger dazu zu bringen, sich weiterzubewegen. Am Donnerstagabend rücken sie ab, weil die Arbeiten in der Dunkelheit zu gefährlich sind.
Am Freitagmorgen dann die erfreuliche Überraschung: Bojen zeigen zwar die ausgebaggerte Rinne, doch der Wal ist nicht mehr zu sehen.
Fotografen und Journalisten suchen das Wasser und den Horizont nach dem zwölf bis 15 Meter langen Tier ab.
Später wird der Wal in tieferen Gewässern gesichtet.
Die Küstenwache begleitet ihn etwa 300 Meter vor der Küste auf seinem Weg in die Freiheit. Sie will verhindern, dass er sich erneut in zu flaches Gewässer begibt. Am Freitagabend wird die Aktion unterbrochen.
Am Samstag suchen Boote der Wasserschutzpolizei erneut die Küste ab. Das Tier wird in der Wismarer Bucht gesichtet. Wenig später meldet Greenpeace, der Wal sei auf einer Sandbank gestrandet, nahe der Insel Walfisch.
Das Tier hat somit also an die 50 Kilometer zurückgelegt, seit es sich vor dem Timmendorfer Strand hatte freikämpfen können.
Nun steckt das Tier erneut fest. Aber: „Der Wal macht nach wie vor Anstalten loszuschwimmen“, sagt der Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack.
Rund um die Sandbank vor der Insel Walfisch sei das Wasser deutlich tiefer als am Timmendorfer Strand.Eine weitere Rettungsaktion solle es zunächst nicht geben. „Wir wollen dem Wal die Chance geben, sich selbst zu befreien“, sagt Maack.