Foto: Marcus Brandt/Marcus Brandt/dpa
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Gestrandeter Wal

Chronologie einer Rettung

Von Elisa von Grafenstein und Niklas Keller
27. März 2026
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Foto: Jens Büttner/Jens Büttner/dpa
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Der Wal, der tagelang am Timmendorfer Strand festsaß, hat sich in der Nacht selbst befreit. Nun heißt es: Daumen drücken für die Reise in den Atlantik.

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Video: Reuters
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Der Buckelwal wird am Montagmorgen auf einer Sandbank am Timmendorfer Strand in der Ostsee entdeckt. 

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Foto: Jens Büttner/Jens Büttner/dpa
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Als klar wird, dass der Wal sich nicht selbst befreien kann, beginnen die Rettungsversuche. Am Dienstag zunächst mit einem kleinen Saugbagger - ohne Erfolg. 

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Foto: Marcus Brandt/Marcus Brandt/dpa
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Immer mehr Schaulustige und Helfer interessieren sich für den gestrandeten Buckelwal, Reporter berichten vom gegenüberliegenden Strand aus.

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Foto: Ulrich Perrey/Ulrich Perrey/dpa
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 Am Donnerstag wird mit einem Schwimmbagger eine Rinne ausgehoben.

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Foto: Daniel Bockwoldt/Daniel Bockwoldt/dpa
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Auch ein größerer Bagger kann schließlich von Land aus eingreifen. Dafür muss aber zunächst ein Damm aufgeschüttet werden, um das schwere Gerät in Reichweite zu bringen.

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Das Drama bekommt immer mehr Aufmerksamkeit in Deutschland: Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, besucht die Bergungsarbeiten. 

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Foto: Daniel Bockwoldt/Daniel Bockwoldt/dpa
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Während der Grabungsarbeiten kümmert sich ein Meeresbiologe um den Wal, der sich am Donnerstag immer aktiver zeigt. 

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Foto: Ulrich Perrey/Ulrich Perrey/dpa
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Noch bis in die späten Abendstunden sind die Einsatzkräfte am Donnerstag vor Ort. Sie versuchen auch mit Lärm, den Meeressäuger dazu zu bringen, sich weiterzubewegen.

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Foto: Ulrich Perrey/Ulrich Perrey/dpa
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Gegen 20.30 Uhr rücken die Helfer schließlich aus Sicherheitsgründen ab, weil die Arbeiten in der Dunkelheit zu gefährlich sind. In den Morgenstunden hätte die Aktion eigentlich fortgesetzt werden sollen.

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Doch dann - die erfreuliche und unerwartete Überraschung: Am Freitagmorgen zeigen Bojen die ausgebaggerte Rinne. Doch der Wal selbst ist nicht mehr zu sehen.

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Fotografen und Journalisten suchen das Wasser und den Horizont nach dem zwölf bis 15 Meter langen Tier ab. 

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Später wird er weit draußen in tieferen Gewässern gesichtet. 

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Foto: Marcus Brandt/Marcus Brandt/dpa
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Die Küstenwache begleitet den Wal etwa 300 Meter vor der Küste nun auf seinem Weg in die Freiheit. Sie will verhindern, dass er sich erneut in zu flaches Gewässer begibt. Nun muss er es bis in den Atlantik schaffen, wo eigentlich seine Heimat ist.

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Projektteam
Text Aus Agenturen
Bildredaktion Niklas Keller
Digitales Storytelling Elisa von Grafenstein
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