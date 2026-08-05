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Mittelamerika

Vulkanausbruch in Guatemala

Von Corinna Koch
5. August 2026
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Ein neuer Ausbruch des hochaktiven Volcán de Fuego hält die Menschen in der Region in Atem.

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Foto: Moises Castillo/AP/dpa
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Rund 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt spuckt der Feuervulkan vier bis fünf Kilometer hoch Asche und Lava aus.

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In mehreren Bezirken gilt die höchste Alarmstufe rot. Mehr als 1400 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht.

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Foto: Moises Castillo/AP/dpa
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Heiße Ströme aus Gas, Asche und Gesteinsbrocken, die sogenannten pyroklastischen Ströme, fließen die Hänge des Vulkans hinunter.

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Das Institut für Seismologie und Vulkanologie betonte in einem Post auf X, dass der Vulkan sich derzeit in seiner „intensivsten Phase“ befinde. Vorsichtsmaßnahmen sollten für die Orte im Umkreis von zehn Kilometern getroffen werden.

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Der 3800 Meter hohe Feuervulkan ist einer der aktivsten Vulkane Mittelamerikas. Im vergangenen Jahr gab es zwei größere Ausbrüche.

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Der Volcán de Fuego – in der Sprache der indigenen Kaqchikel auch Chi Q’aq’ genannt – liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der seismisch aktivsten Zone der Erde.

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