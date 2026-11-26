Eine wie sie konnte wahrscheinlich nur eine Fremde bleiben in der Heimat, wenn das überhaupt das passende Wort ist. Vera Gräfin von Lehndorff, bekannt unter ihrem Pseudonym Veruschka, ostpreußische Adelstochter und Flüchtlingskind, Supermodel, bevor es den Begriff gab, Performance-Künstlerin zwischen Paris, New York und Locations im Nirgendwo Zentralafrikas, ist erst spät nach Deutschland zurückgekehrt.