Das Team hinter dem Podcast

Foto: Niklas Keller Foto: Niklas Keller

Martin Wittmann arbeitet seit August 2024 als Korrespondent in London. 1979 in Landshut geboren, studierte er Soziologie in München, unterbrochen von Aufenthalten in Melbourne und Barcelona. Nach einem Volontariat bei der FAZ arbeitete er als freier Journalist, vor allem für die Süddeutsche Zeitung. Er war bei der SZ schon Redakteur im Ressort Seite Drei, im Panorama-Ressort und leitete das Team des Buch Zwei.

Lea Sahay, geb. Deuber, ist die China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und berichtet aus Peking über die chinesische Politik und Gesellschaft. Von 2016 bis 2018 arbeitete sie in Shanghai für die Wirtschaftswoche. Sahay hat Europa- und Asienwissenschaften in Bonn und Berlin studiert und die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft besucht.