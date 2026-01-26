Foto: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP
Foto: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP

Bilder vom Wintersturm 

Eisige Kälte legt USA teilweise lahm

Von Nadja Tausche (Text) und Niklas Keller (Bildredaktion)
26. Januar 2026
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP
Foto: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP

Der Wintersturm „Fern“ hat die USA seit dem Wochenende fest im Griff. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: AUSTIN JOHNSON/AFP
Foto: AUSTIN JOHNSON/AFP

Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist laut Behörden von den Folgen des Sturms betroffen, mehrere Bundesstaaten haben den Notstand ausgerufen.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: BRETT CARLSEN/Getty Images via AFP
Foto: BRETT CARLSEN/Getty Images via AFP

Am Wochenende waren etwa eine Million Menschen zeitweise ohne Strom, etwa wegen auf Stromleitungen gestürzter Bäume. Mindestens elf Menschen sind bereits an den Folgen des heftigen Schneetreibens gestorben. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Bing Guan/REUTERS
Foto: Bing Guan/REUTERS

Auch am Montag bleiben Schulen in vielen Großstädten geschlossen. Einige Bundesstaaten und die US-Regierung haben die Bürger dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: JOSEPH PREZIOSO/AFP
Foto: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Besonders den Flugverkehr trifft der Schneesturm hart. Über 17 000 Flüge wurden bisher gestrichen, der Sonntag war nach CNN-Angaben der Tag mit den meisten Flugausfällen seit der Corona-Pandemie.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: OLIVER CONTRERAS/AFP
Foto: OLIVER CONTRERAS/AFP

Für manche ist das aktuelle Wetter dagegen ein Paradies. Anwohner liefern sich im Meridian Hill Park in Washington D.C. eine Schneeballschlacht.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Alex Brandon/AP
Foto: Alex Brandon/AP

Der ein oder andere Einwohner von Washington nutzt kurzerhand die Gelegenheit und fährt mit Langlauf-Ski durch die Stadt.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Andere stülpen sich Plastiktüten über die Schuhe.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Garrett W. Ellwood/Garrett W. Ellwood/AP/dpa
Foto: Garrett W. Ellwood/Garrett W. Ellwood/AP/dpa

Bei den NFL Playoffs in Denver kämpften sich die Football-Profis zeitweise durch dichten Schneefall, bevor die New England Patriots das Spiel für sich entschieden und nun als erstes Team für den Super Bowl feststehen. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP
Foto: ANDRES KUDACKI/Getty Images via AFP

Seit dem Jahr 1998 ist der Straßenmusiker Naked Cowboy fester Bestandteil der Kulisse am Times Square in New York, spielt Gitarre, lässt sich mit Touristen ablichten. Schnee? Hält ihn davon nicht ab.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: JON CHERRY/Getty Images via AFP
Foto: JON CHERRY/Getty Images via AFP

Wer dagegen Auto fahren will, stößt etwa in Louisville, Kentucky schnell an seine Grenzen. 

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: Bing Guan
Foto: Bing Guan

Bis in die Subway-Stationen weht es den Schnee, wie hier in Brooklyn, New York.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Foto: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP
Foto: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Auch in den nächsten Tagen bleibt es in weiten Teilen der USA eiskalt, Millionen US-Amerikaner müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen. Für den heutigen Montag melden Wetterseiten für den Norden der USA Temperaturen von minus 28 Grad Celsius.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen