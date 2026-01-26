Bilder vom Wintersturm
Eisige Kälte legt USA teilweise lahm
Der Wintersturm „Fern“ hat die USA seit dem Wochenende fest im Griff.
Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist laut Behörden von den Folgen des Sturms betroffen, mehrere Bundesstaaten haben den Notstand ausgerufen.
Am Wochenende waren etwa eine Million Menschen zeitweise ohne Strom, etwa wegen auf Stromleitungen gestürzter Bäume. Mindestens elf Menschen sind bereits an den Folgen des heftigen Schneetreibens gestorben.
Auch am Montag bleiben Schulen in vielen Großstädten geschlossen. Einige Bundesstaaten und die US-Regierung haben die Bürger dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben.
Besonders den Flugverkehr trifft der Schneesturm hart. Über 17 000 Flüge wurden bisher gestrichen, der Sonntag war nach CNN-Angaben der Tag mit den meisten Flugausfällen seit der Corona-Pandemie.
Für manche ist das aktuelle Wetter dagegen ein Paradies. Anwohner liefern sich im Meridian Hill Park in Washington D.C. eine Schneeballschlacht.
Der ein oder andere Einwohner von Washington nutzt kurzerhand die Gelegenheit und fährt mit Langlauf-Ski durch die Stadt.
Andere stülpen sich Plastiktüten über die Schuhe.
Bei den NFL Playoffs in Denver kämpften sich die Football-Profis zeitweise durch dichten Schneefall, bevor die New England Patriots das Spiel für sich entschieden und nun als erstes Team für den Super Bowl feststehen.
Seit dem Jahr 1998 ist der Straßenmusiker Naked Cowboy fester Bestandteil der Kulisse am Times Square in New York, spielt Gitarre, lässt sich mit Touristen ablichten. Schnee? Hält ihn davon nicht ab.
Wer dagegen Auto fahren will, stößt etwa in Louisville, Kentucky schnell an seine Grenzen.
Bis in die Subway-Stationen weht es den Schnee, wie hier in Brooklyn, New York.
Auch in den nächsten Tagen bleibt es in weiten Teilen der USA eiskalt, Millionen US-Amerikaner müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen. Für den heutigen Montag melden Wetterseiten für den Norden der USA Temperaturen von minus 28 Grad Celsius.