Foto: IMAGO/Charles-McClintock Wilson/IMAGO/ZUMA Press Wire
Foto: Jon Cherry/AP
Erika Kirk

Halb Tradwife, halb Machtfigur

Die Witwe des erschossenen Aktivisten Charlie Kirk inszenierte sich lange als klassische Vorzeigefrau der Rechten: Schönheitskönigin, Mutter, Ehemann-Umsorgerin. Jetzt will sie die nächste Präsidentschaftswahl entscheiden.

Von Ann-Kathrin Nezik
30. Januar 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Wie in einer guten Serie sparte sich Erika Kirk die überraschende Wendung bis zum Schluss auf. Das „America Fest“, das Großevent ihrer Organisation Turning Point USA in Phoenix, Arizona, war schon fast zu Ende, als sie Nicki Minaj zu sich auf die Bühne bat. Die Rapperin mit karibischen Wurzeln hat sich im männerdominierten Hip-Hop-Geschäft durchgeboxt und ihrem Hintern einst einen eigenen Song gewidmet. Nicht nur deshalb entsprach sie nicht gerade dem Bild einer typischen Konservativen.

