High mit Tiefgang

rian Chambers sieht einen an mit diesem kindlich-stolzen Blick, den Leute nur dann hinbekommen, wenn sie finden, dass das, was sie einem zeigen werden, unfassbar cool ist. Vorsichtig, fast zärtlich streichelt er über diese vier gelben Seiten, auf die der Schriftsteller Hunter S. Thompson die berühmte Badewannen-Szene aus seinem Roman „Fear and Loathing in Las Vegas“ getippt hat, ehe er sie mit rotem Kuli überarbeitete. Für Thompson-Fans wie Johnny Depp, der den Autor im gleichnamigen Film verkörpert hat , sind diese vier Seiten das Wahnwitzigste, Mutigste und Beste, das jemals jemand zu Papier gebracht hat..