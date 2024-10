In der Nacht kam die Panik

Zuerst kamen die Warnungen, dann die ersten Bilder. Am Dienstagnachmittag waren es noch skurrile Dinge, die in den sozialen Medien auftauchten, tischtennisballgroße Hagelkörner in der Provinz Albacete zum Beispiel. Die Eisenbahngesellschaft Adif stoppte vorsorglich die Zugverbindung zwischen Madrid und Valencia.