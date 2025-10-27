Foto: Survival International
Foto: LEO RAMIREZ/AFP
Foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP
Wo die letzten unkontaktierten Völker leben und was sie bedroht

Es gibt mehr Völker ohne Kontakt zur Außenwelt als bisher angenommen – das zeigt eine neue Studie. Sie leben abgeschottet vom Rest der Welt, tief im Regenwald Südamerikas und Südostasiens.

Doch selbst dort sind sie nicht mehr sicher.

Von Sebastian Strauß und Nadja Tausche
29. Oktober 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Da stehen sie. Zwei Männer, barfuß, mit nicht mehr bekleidet als einem Lendenschurz. Sie gestikulieren, rufen, zeigen auf die Bäume, auf den Boden, auf das, was ihnen gehört. Hört auf. Geht fort. Um sie herum wuchert der Regenwald, Lianen hängen wie Stricke von den Ästen, Wurzeln winden sich über den feuchten Boden. In den Händen halten sie Speere und Macheten.

