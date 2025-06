Von Hunderten Fledermäusen hatte der Mann gesprochen, ein Einwohner von Dnipro, der viertgrößten Stadt in der Ukraine. Auf seinem Balkon, in der löchrigen Fassade seines Hauses, überall hätten sich Fledermäuse zum Winterschlaf niedergelassen. Wenn es kalt ist, sind die geflügelten Säugetiere besonders gefährdet, jedenfalls dann, wenn sie geweckt werden. Sie fahren ihren Stoffwechsel hoch und verbrauchen in kürzester Zeit ihre Kraftreserven. Eine Stunde im Wachzustand kostet sie so viel Energie wie eine Woche im Winterschlaf.