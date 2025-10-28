Foto: Marcel Laskus
Glücksspielsucht
Hände weg von Sportwetten, oder ihr endet wie ich
28. Oktober 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Thomas Melchior ist ein Mann mit Muskeln, unter den Ärmeln seines T-Shirts lugen hautfarbene Baumstämme hervor. Nun aber wirkt er zögerlich, ängstlich fast. Zur Sicherheit hat er sich die Jacke übergezogen. Sein Blick geht hinüber zu den Fans des FC Liverpool: In einem Pub am Frankfurter Hauptbahnhof trinken sich etwa hundert von ihnen für das Champions-League-Spiel am Abend warm. Einige Augen wirken glasig, es ist gerade halb vier. „Das macht mich ein bisschen skeptisch“, sagt Melchior leise. Vor Besoffenen habe er am meisten Respekt.