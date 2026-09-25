Eine Menschenschlange vor dem British Museum in London. Der Teppich ist eine Leihgabe aus Frankreich, für die Briten aber ein historisches Nationalfundament.
Eine Menschenschlange vor dem British Museum in London. Der Teppich ist eine Leihgabe aus Frankreich, für die Briten aber ein historisches Nationalfundament.
Eine Menschenschlange vor dem British Museum in London. Der Teppich ist eine Leihgabe aus Frankreich, für die Briten aber ein historisches Nationalfundament.
Foto: James Manning/PA via AP
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Foto: Toby Melville/REUTERS
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Teppich von Bayeux

Warten, um einen alten Teppich zu sehen

Am Londoner British Museum stehen Menschen teils Stunden Schlange, um einen kurzen Blick auf ihn zu werfen: „The Bayeux Tapestry“. Wer den Hype begreifen will, stellt sich am besten selbst mit an.

Eine Menschenschlange vor dem British Museum in London. Der Teppich ist eine Leihgabe aus Frankreich, für die Briten aber ein historisches Nationalfundament.
Eine Menschenschlange vor dem British Museum in London. Der Teppich ist eine Leihgabe aus Frankreich, für die Briten aber ein historisches Nationalfundament.
Eine Menschenschlange vor dem British Museum in London. Der Teppich ist eine Leihgabe aus Frankreich, für die Briten aber ein historisches Nationalfundament.
Foto: James Manning/PA via AP
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Teppich von Bayeux

Warten, um einen alten Teppich zu sehen
Foto: Toby Melville/REUTERS
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Am Londoner British Museum stehen Menschen teils Stunden Schlange, um einen kurzen Blick auf ihn zu werfen: „The Bayeux Tapestry“. Wer den Hype begreifen will, stellt sich am besten selbst mit an.

Von Leon Frei
25. September 2026 | Lesezeit: 3 Min.

Dass es keine labyrinthartigen Flatterband-Vorrichtungen gibt, um die Menschen in der riesigen Schlange am Londoner British Museum platzsparend zu sortieren, deutet auf einen Ausnahmezustand hin. Und dass die Stimmung trotz Wartezeit von eineinhalb Stunden nicht kippt, auch. Tatsächlich erfüllt spürbare Vorfreude die grüngrau beleuchtete Haupthalle des Museums. Angeregtes Geplauder, während man darauf wartet, auf einen tausend Jahre alten Teppich zu starren: den Teppich von Bayeux.

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