Teppich von Bayeux
Warten, um einen alten Teppich zu sehen
Teppich von Bayeux
Warten, um einen alten Teppich zu sehen
25. September 2026 | Lesezeit: 3 Min.
Dass es keine labyrinthartigen Flatterband-Vorrichtungen gibt, um die Menschen in der riesigen Schlange am Londoner British Museum platzsparend zu sortieren, deutet auf einen Ausnahmezustand hin. Und dass die Stimmung trotz Wartezeit von eineinhalb Stunden nicht kippt, auch. Tatsächlich erfüllt spürbare Vorfreude die grüngrau beleuchtete Haupthalle des Museums. Angeregtes Geplauder, während man darauf wartet, auf einen tausend Jahre alten Teppich zu starren: den Teppich von Bayeux.