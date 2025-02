Der 11. Dezember 2020 ist ein Freitag, und nach allem, was die Ermittlerinnen und Ermittler wissen, steigt um kurz nach 18 Uhr am Bahnhof Kaiserslautern eine Frau aus dem Regionalexpress 4129. Warum die Frau hier aussteigt, das wissen sie nicht. Eigentlich will sie nach Saarburg, zehn Stationen weiter, dort sollte der Zug um 18.06 Uhr halten. Vergisst sie, dass der Zug Verspätung hat? Achtet sie nur auf die Uhrzeit, nicht aber auf den Namen des Bahnhofs? Vielleicht ist es wirklich so banal, eine Gedankenlosigkeit.