Foto: picture alliance/Amazing Aerial Agency
Foto: IMAGO/IMAGO/Danita Delimont

Die teuerste Adresse des ärmsten Kontinents

Clifton ist nur ein winziger Küsten-Vorort von Kapstadt, doch er gilt inzwischen als das exklusivste Stückchen Land in Afrika, angesagt bei Superreichen aus aller Welt. Was zieht sie dorthin? Ein Besuch.

Clifton ist nur ein winziger Küsten-Vorort von Kapstadt, doch er gilt inzwischen als das exklusivste Stückchen Land in Afrika, angesagt bei Superreichen aus aller Welt. Was zieht sie dorthin? Ein Besuch.

Von Joshua Beer
18. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Paddy Walkers Paradies misst gute 190 Quadratmeter. Ein Gärtchen, ein Häuschen, darin Möbel aus dunklem Holz, Skulpturen von Affen und Krokodilen, Gemälde mit Bergmotiven. Es muss niemand Angst haben, sich in ihrem Bungalow zu verlaufen, er zählt nur drei Zimmer. Überschaubar für ein Haus, das auf dem derzeit gefragtesten Flecken Erde eines ganzen Kontinents steht. 

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.