Die teuerste Adresse des ärmsten Kontinents
18. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Paddy Walkers Paradies misst gute 190 Quadratmeter. Ein Gärtchen, ein Häuschen, darin Möbel aus dunklem Holz, Skulpturen von Affen und Krokodilen, Gemälde mit Bergmotiven. Es muss niemand Angst haben, sich in ihrem Bungalow zu verlaufen, er zählt nur drei Zimmer. Überschaubar für ein Haus, das auf dem derzeit gefragtesten Flecken Erde eines ganzen Kontinents steht.