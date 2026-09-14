Sturzflut im Himalaya

Verschleiert China die Lage in Tibet?

Foto: Afp/Imago/Collage:SZ
Foto: Afp/Imago/Collage:SZ

Die dramatischsten Aufnahmen von der Sturzflut im Himalaja stammen vom Grenzübergang zwischen Nepal und Tibet. Doch Chinas Zensur wirkte schnell. Bis heute ist unklar, wie stark das Unglück Tibet getroffen hat. Eine Annäherung.

Von Vivien Götz, Lea Sahay und Nadja Tausche
14. September 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Eines der ersten Videos, die von der Flutkatastrophe im Himalaja um die Welt gingen, zeigte die Wucht des Wassers besonders eindrücklich: Ein fünfstöckiges Gebäude war da zu sehen, das die Menschen davor wie Ameisen erscheinen lässt. Manche von ihnen rennen weg von dem Gebäude, andere suchen dort hektisch Schutz. Dann bricht eine riesige schwarzbraune Schlammlawine über das Gebäude herein, und die Szenerie verschwindet hinter den Trümmern und Wassermassen.

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