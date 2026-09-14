Eines der ersten Videos, die von der Flutkatastrophe im Himalaja um die Welt gingen, zeigte die Wucht des Wassers besonders eindrücklich: Ein fünfstöckiges Gebäude war da zu sehen, das die Menschen davor wie Ameisen erscheinen lässt. Manche von ihnen rennen weg von dem Gebäude, andere suchen dort hektisch Schutz. Dann bricht eine riesige schwarzbraune Schlammlawine über das Gebäude herein, und die Szenerie verschwindet hinter den Trümmern und Wassermassen.