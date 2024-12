Die Verwüstung ist so groß, so flächendeckend, dass sie auf Mayotte, dem französischen Überseedepartement, von Szenen der Apokalypse reden. Vom Ende der Zeit. Der tropische Wirbelsturm Chido hat die Inselgruppe im Indischen Ozean am Wochenende mit einer solchen Wucht erfasst, mit Windböen, wie man sie noch nicht erlebt hatte, dass von den vielen Slums an den Abhängen der Hügel, den Bidonvilles, nichts mehr übrig geblieben ist außer Berge von Blech, Holz, Stofffetzen. Dort wohnten vor allem papierlose Einwanderer.