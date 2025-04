„Haben Sie schon versucht, es aus- und wieder einzustöpseln?“, witzelte der US-amerikanische Tennisspieler Taylor Fritz, als die Menschen in Spanien und Portugal darauf warteten, dass der Strom wieder fließt. Der Weltranglistenvierte und andere Größen seines Sports waren für das ATP-Masters nach Madrid geflogen, doch am Montag ging auf der Anlage Caja Magica – wie in weiten Teilen der Iberischen Halbinsel – plötzlich nichts mehr. Die Seilkamera? Blieb hängen. Die elektronische Überwachung, ob ein Ball im Feld ist? Funktionierte nicht.