Er heiße Punctual Ntsokolo, sagt der Mann mit dem Fischerhut. Punctual wie pünktlich. Doch die stillgelegte Goldmine von Stilfontein erreichte er genau zur falschen Zeit. Am 31. Juli 2024 ließ er sich in die Tiefe abseilen. Und damit nur wenige Tage, bevor sich die Mine von einem – zumindest laut Punctual Ntsokolo –angenehmen Arbeitsplatz in eine unterirdische Hölle verwandelte. Denn Anfang August holte die südafrikanische Polizei zum Schlag gegen die illegalen Goldsucher aus. Der Name der Operation: „Vala Umgodi“. Stopf das Loch.