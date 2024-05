Der Kommissar und die Panzerknacker

Wann lässt man los? Wenn man weiß, dass man nicht mehr viel tun kann? In der Rente, wenn man lieber nach vorn blickt auf das, was kommt, anstatt zurück auf das, was war? Wenn das Verbrechen, das einen zehn Jahre seines Lebens gekostet hat, verjährt ist? Oder kann man gar nicht loslassen, was einen nicht loslässt?