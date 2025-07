Die Jägerin

Alle Episoden im Überblick

Alle Folgen sind ab 21. Juli sofort verfügbar in der Nachrichten-App und auf Spotify mit SZ Plus.



Folge 1: Ich bin dein Untergang

Die beiden Reporterinnen bekommen eine Nachricht auf Instagram: Ein Frau sitze zu Unrecht in Haft. Steckt dahinter wirklich ein Justizskandal?

Folge 2: Die Weidmanns

Die Verurteilte spricht über ihren rätselhaften Fall und behauptet, sie kenne die wahren Täter.

Folge 3: Die Eule

Die Spurensuche führt die Reporterinnen bis an die französische Grenze. Finden sie hier die nötigen Beweise, um den Fall aufzuklären?

Folge 4: Ein starkes Resultat

Ein Sprachforensiker liefert eine entscheidende Analyse. Kurz darauf erhält das Recherche-Team Zugriff auf die Kommandozentrale des Stalkings.

Folge 5: FräuleinD

Eine Nachricht erschüttert die beiden Reporterinnen. Nimmt der Fall jetzt die entscheidende Wendung?

