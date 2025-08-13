Immer mehr Eltern schätzen ihre Kinder als unsichere oder Nichtschwimmer ein – Tendenz steigend. Das lässt die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit Blick auf eine Umfrage aus dem Jahr 2022 verlauten. Demnach könnten 20 Prozent der Kinder beim Übergang in eine weiterführende Schule gar nicht schwimmen. Ob daran nun Eltern schuld sind oder fehlender Schwimmunterricht in der Schule, darüber gehen die Meinungen auseinander.