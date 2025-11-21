Daniela S. sitzt an diesem Vormittag am Wohnzimmertisch und entschuldigt sich zuerst einmal für das Chaos, das eigentlich gar keines ist. Das Trampolin im Garten, Brettspiele und die zahlreichen Kinderzeichnungen im Wohnzimmer zeugen davon, dass hier sonst reger Familienbetrieb herrscht, aber gerade ist es still im Haus. Die 36-Jährige, Mutter von drei Kindern, umklammert mit ihren Händen eine Tasse Kaffee.