Prozess in der Schweiz

Lukas, der einzige Zeuge in einem Mordfall

Ein achtjähriges Mädchen wird in einem Wald am Rand von Bern erschlagen. Der Letzte, der es lebend gesehen haben will, ist ein Zwölfjähriger aus der Nachbarschaft. Seine Mutter sagt: An dem Druck wäre er fast zerbrochen.

Von Michael Bucher und Regina Schneeberger
21. November 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Daniela S. sitzt an diesem Vormittag am Wohnzimmertisch und entschuldigt sich zuerst einmal für das Chaos, das eigentlich gar keines ist. Das Trampolin im Garten, Brettspiele und die zahlreichen Kinderzeichnungen im Wohnzimmer zeugen davon, dass hier sonst reger Familienbetrieb herrscht, aber gerade ist es still im Haus. Die 36-Jährige, Mutter von drei Kindern, umklammert mit ihren Händen eine Tasse Kaffee.

