Es ist still im Lötschental. Manchmal rast ein Armeetransporter die enge Straße entlang oder ein Hubschrauber knattert vorbei. Aber dann wird es schnell wieder leise. Autos sind nur wenige unterwegs, was auch daran liegt, dass die Polizei den Zugang zum Tal gesperrt hat. Nur Anwohner, Hilfskräfte und Journalisten dürfen durch. Am Tag eins nachdem ein Bergsturz das Dorf Blatten im Schweizer Kanton Wallis unter sich begraben hat, steht das ganze Tal unter Schock.