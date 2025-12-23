Herr Wong wohnte mit seiner Familie im 18. Stock des Hongkonger Hochhauses, das am 26. November brannte. Er ist mit seiner Enkelin auf dem Rückweg von ihrer Schule, als ihn ein Anruf seiner Frau erreicht. Nach einer Minute bricht die Verbindung ab, danach ist sie nicht mehr erreichbar. Sie gilt immer noch als vermisst. Mindestens 160 Menschen sterben bei dem Feuer.