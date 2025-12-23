Rückblick 2025
Das Jahr in Bildern
Januar
Er ist wieder da: Donald Trump wird am 20. Januar in Washington erneut als US-Präsident vereidigt. Die Vereidigung findet wegen extremer Kälte nicht wie üblich vor dem Kapitol statt, sondern diesmal im Inneren.
Am Tag der Amtseinführung tritt auch Elon Musk ans Mikro, um zu den Maga-Jüngern zu sprechen. Trumps Buddy und Wahlkampfhelfer wird schon bald als Leiter des „Department of Goverment Efficiency“ ganze Behörden zusammenkürzen lassen.
Auf der Bühne zeigt er eine Geste, die man als Hitlergruß verstehen kann, wenn nicht sogar muss. Damit löst Musk weltweit Empörung und Diskussionen aus.
Als „hellster Komet des Jahres“ wurde der Himmelskörper angekündigt, der unter der Bezeichnung „C/2024 G3 (ATLAS)“ geführt wird. Hier erleuchtet er den Nachthimmel von Florida.
In Kalifornien zerstören Feuer große Teile von Vororten von Los Angeles. Auch zahlreiche Hollywood-Villen brennen nieder.
Mitte Januar tritt die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft. Insgesamt kamen in dieser Phase 31 Geiseln lebendig aus dem Gazastreifen zurück, darunter Arbel Yehud, die hier zu sehen ist. Bei den Übergaben nutzt die Hamas die weltweite Aufmerksamkeit, um ihre Macht zu demonstrieren und die Geiseln noch im letzten Moment vorzuführen und teils zu demütigen.
Am 27. Januar 2025 ist es 80 Jahre her, dass das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit wurde. Zwei Gedenkende berühren die „Todeswand“ oder „Schwarze Wand“ genannte Mauer, an der die Nazis Insassen hinrichteten.
Februar
Grüner Schleim bedeckt diese Wasserschweine im Salto-Grande-See in Argentinien. Er entsteht durch Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt. Ihre Massenvermehrung setzt zum Teil starke natürliche Gifte frei, die Mensch und Tier gefährlich werden können.
Bei einer Verdi-Demonstration am 13. Februar in München steuert ein Attentäter ein Auto in den Demonstrationszug. Der islamistische Anschlag am Stiglmaierplatz kostet zwei Menschen das Leben und lässt zahlreiche Verletzte zurück.
Das Wechseln von Windeln gehört vermutlich nicht zu den beliebtesten Tätigkeiten von Pflegekräften. In Zukunft, so denken Forscher der Waseda-Universität in Tokio, könnten das eventuell KI-gesteuerte Roboter wie dieses Exemplar übernehmen.
Es ist ein Angriff, wie man ihn so auf der diplomatischen Bühne des Weißen Hauses noch nicht erlebt hat: Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskij in Washington sollte eigentlich ein Rohstoff-Abkommen unterzeichnet werden, stattdessen demütigt Trump seinen Besucher und droht ihm. Auch Vizepräsident Vance greift Selenskij verbal an.
März
Fastenbrechen, ohne das Fasten zu brechen: In Gaza-Stadt versammeln sich die Menschen am zweiten Tag des Fastenmonats an einer langen Tafel, auf der sie aufgrund der höchst prekären Versorgungslage jedoch kaum etwas zu essen haben.
Nicht ohne meinen Stuhl! Justin Trudeau verlässt das Parlamentsgebäude in Ottawa und nimmt mit feixender Miene seinen Stuhl mit. Er hatte im Januar seinen Rücktritt als Premierminister Kanadas und Vorsitzender der Liberalen angekündigt. Was wie ein Diebstahl wirkt, ist allerdings wirklich erlaubt: Laut kanadischer Gesetzgebung dürfen Premierminister eine Replik ihres Stuhls als Andenken mitnehmen, wenn sie aus dem Amt scheiden.
Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu wird im März verhaftet und seines Amtes enthoben. Später fordert die Staatsanwaltschaft 2352 Jahre Haft. İmamoğlu und seine Anhänger sehen die Vorwürfe als Versuch, ihn aus dem Rennen für die türkischen Präsidentschaftswahlen zu nehmen. Dort war er aussichtsreicher Oppositionskandidat und damit eine Gefahr für Präsident Erdoğan. Demonstranten im ganzen Land protestieren gegen İmamoğlus Festnahme.
Buddhistische Mönche in Myanmar räumen den Schutt in ihrem Kloster auf. Ende März hatte ein Erdbeben der Stärke 7,7 Myanmar und sein Nachbarland Thailand erschüttert und zum Teil schwer verwüstet. Mehr als 3000 Menschen starben.
April
Gläubige trauern um Papst Franziskus. Er ist am Ostermontag gestorben. Am Vortag hatte er sich nach wochenlanger Krankheit noch einmal in der Öffentlichkeit gezeigt.
Auch 2025 müssen die Menschen in der Ukraine unzählige Angriffe Russlands erdulden. Oft trifft es dabei – völkerrechtswidrig – keine militärischen Ziele, sondern Wohngegenden wie hier in Kiew, wo Polizisten einer Frau helfen, ihr getroffenes Haus zu verlassen.
Nur noch die Campinglampe spendet in dieser Kneipe Licht, als in weiten Teilen Spaniens und Portugals der Strom ausfällt. Die Ursache wird erst Wochen später bekannt: zu hohe Spannung im Netz, die Schutzabschaltungen ausgelöst hat.
Mai
So hatte sich Friedrich Merz den Beginn seiner Kanzlerschaft sicher nicht vorgestellt: mit einer Krise, bevor er überhaupt vereidigt ist. Im ersten Wahlgang bekommt er nicht die nötige Mehrheit – ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik.
2,1 Millionen Menschen kommen zum Gratis-Konzert an der Copacabana. Die Stadt Rio de Janeiro veranstaltet jährlich solche Großevents, um die Wirtschaft anzukurbeln. Mit Erfolg: Lady Gaga lockte Berichten zufolge mehr als 50 000 Touristen in die Stadt.
Er war noch nie jemand, dem man große Emotionen ansah. Auch beim Zapfenstreich zu seinen Ehren verabschiedet sich der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz mit in weiten Teilen eher reglosem Gesicht.
Eben war er noch Robert Prevost, nun tritt er als Papst Leo XIV. auf den Balkon des Vatikan. Der US-Amerikaner gilt als moderater Kirchenvertreter und Vertrauter seines Vorgängers Papst Franziskus.
Nichts als Geröll, wo eben noch Menschen ihr Heim hatten – das Dorf Blatten in der Schweiz wird im Mai von einer massiven Lawine aus Geröll, Eis und Schlamm zerstört. Das Kleine Nesthorn, ein Gipfel über dem Dorf, ist abgebrochen und zusammen mit einem Teil des Birchgletschers ins Tal gerauscht.
710 Pflichtspiele, 245 Tore, 33 Titelgewinne und unzählige bemerkenswerte Sprüche, Witze und Interviewantworten – das ist die Bilanz von Thomas Müller, der am Ende der Bundesligasaison 2024/2025 den FC Bayern München verlässt.
Juni
Für US-Präsident Trump ist L.A. ein Kriegsgebiet, die Menschen dort sind Opfer einer „Invasion“. Im Juni kommt es dort zu Gewalt, Autos brennen, in Teilen der Stadt werden nächtliche Ausgangssperren verhängt. Grund für die Proteste: Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE, die vermummt und teils willkürlich Menschen festnimmt, Eskalationen mindestens in Kauf nehmend. Daraufhin schickt Trump die Nationalgarde sowie Soldaten der Marine.
Am Rand des Rhone-Gletschers in der Schweiz steht der Glaziologe Matthias Huss vor dem schrumpfenden Eis. Es ist teilweise mit Planen abgedeckt, um es zu schützen. Der Gletscher schmilzt rasant dahin, wie auch die anderen Gletscher der Schweiz, die einer Auswertung von 2024 zufolge in nur zwei Jahren um zehn Prozent schrumpften.
Beim Besuch des Bundeskanzlers empfängt Donald Trump gleich zwei Friedrichs: den mit Nachnamen Merz in Fleisch und Blut, ...
... und den eigenen Großvater als gerahmtes Mitbringsel auf Papier. Merz überreicht ein Faksimile der Geburtsurkunde von Friedrich (später Frederick) Trump.
Am Morgen des 13. Juni beginnt mit Israels Angriff auf Dutzende Ziele in Iran ein neuntägiger Krieg. Dieser Feuerwehrmann steht vor einem getroffenen Wohnhaus. Ziele der Angriffe sind iranische Kommandeure, Militärbasen und Atomanlagen, die später auch von den USA beschossen werden – mit umstrittenem Erfolg.
Israelische Bürger und Soldaten blicken vor einem Schutzraum auf ihre Handys. Denn in Israel bedeutet der Krieg Alarmbereitschaft, die Warnungen vor iranischen Raketen bekommen die Menschen direkt aufs Smartphone. Die meisten Raketen können abgefangen werden.
Juli
Flugabwehr im Sonnenblumenfeld: Ukrainische Soldaten versuchen, einen russischen Drohnenangriff abzufangen. Die Angriffe mit auf iranischer Technologie basierenden Drohnen haben 2025 noch einmal stark zugenommen.
Ob Liam Gallagher mit dem Schellenkranz im Mund ein Grinsen simulieren und seine Gemütslage verdeutlichen will oder einfach nur beide Hände zum Fäusterecken frei haben wollte, ist nicht überliefert. Sicher ist: Er steht zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder mit seinem Bruder für ein Oasis-Konzert auf der Bühne.
Flug der Titanin: Die spektakulärste Parade des Turniers zeigt Deutschlands Torhüterin Ann-Katrin Berger bei der Fußball-EM in der Schweiz, selbst Oliver Kahn staunte. Die Französinnen verzweifeln im Viertelfinale an der 35-Jährigen, die am Ende den entscheidenden Elfmeter selbst verwandelt. Im Halbfinale scheiterte Deutschland an Spanien.
Der Mangel an Nahrungsmitteln in Gaza hat vor allem für Kinder schlimme Folgen. Ärzte berichten von Unterernährten auf ihren Stationen, die weltweit als Autorität für Ernährungssicherheit anerkannte IPC-Initiative zählt im August mehr als 130 000 Kinder unter fünf Jahren, deren Leben akut von Unterernährung bedroht ist.
August
Im August sorgt der Ätna, Europas größter aktiver Vulkan, für Aufregung und spektakuläre Bilder. Immer wieder wagen sich deshalb Touristen gefährlich nah an die Lavazungen. Der Bürgermeister verhängt daraufhin einen Mindestabstand und verbietet, sich den Lavaströmen in den oberen Bereichen auf weniger als 50 Meter zu nähern.
Eines der vielen ikonischen Ereignisse der erratischen Ukraine-Politik von Donald Trump: sein Empfang für Wladimir Putin in Alaska, auf amerikanischem Boden. Dort will er über ein Ende des Kriegs in der Ukraine sprechen – ohne die Ukraine, und ohne Europa.
Der Ganges tritt nach Monsun-Regen über die Ufer und überflutet drei Skulpturen in Form gefalteter Hände.
September
In Nepal brennt das Parlamentsgebäude. Auch wenn hier drei junge Männer ein Selfie machen, kritisierten viele der sehr jungen Demonstranten die Gewalt. Ihr galt 2025 vielen anderen Gen-Z-Protestgruppen weltweit als Vorbild. Innerhalb von fünf Tagen gelingt es, Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli zum Rücktritt zu bewegen.
Auf der russischen Insel Koljutschin haben Eisbären eine seit Jahrzehnten verlassene Forschungsstation übernommen. Der Reiseblogger Vadim Makhorov entdeckte die Tiere und filmte sie mit einer Drohne.
Selten, vielleicht noch nie haben sich konservative Politik und Religion so vermengt wie bei der Trauerfeier für Charlie Kirk. Die Elite von Trumps Maga-Bewegung nimmt teil, auch der Präsident selbst, und erhebt den Kampf gegen die politischen Gegner zu einer religiösen Pflicht. Charlie Kirk, Gründer und Leiter der erzkonservativen Organisation „Turning Point USA“, ist am 10. September während eines Auftritts erschossen worden.
Oktober
Freude in Chan Yunis in Gaza: Palästinensische Familien nehmen Angehörige in Empfang, die aus israelischer Haft entlassen werden. Dies ist Teil der Vereinbarung über die Waffenruhe vom 10. Oktober zwischen Israel und der Hamas. Auch die letzten lebenden israelischen Geiseln werden freigelassen.
Auch auf israelischer Seite ist die Freude enorm, als die letzten lebenden Geiseln zurückkehren. Hier bekommen die Angehörigen von Eitan Horn die Nachricht, dass sie ihn wiedersehen werden.
Die berühmteste Leiter des Jahres steht recht unscheinbar unter einem Fenster des Louvre. Dort waren die Diebe am 19. Oktober eingestiegen und konnten erstaunlich leicht mit ihrer Juwelen-Beute entkommen.
In den Ruinen Aleppos verkaufen Händler Essen. Syrien ist zwar vom Assad-Regime befreit, Normalität herrscht dort jedoch noch lange nicht. Das sieht auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) so. Bei seinem Besuch Ende Oktober sagte er: „Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.“ Dafür kritisieren ihn seine Parteikollegen.
November
Das Schulheft ist noch da, ihr Kinderzimmer nicht: Die 13-jährige Andrieneke Hyman inspiziert ihr Zuhause, nachdem Hurrikan Melissa im November über Jamaika und später Kuba hinweggefegt ist.
Indigene Demonstranten blockieren den Zugang zur Weltklimakonferenz, deren Präsident André Corrêa trifft sich mit ihnen. Die Konferenz, dieses Jahr ausgerichtet im brasilianischen Belem, brachte keinen Fahrplan zum Abschied von fossilen Energieträgern hervor.
Herr Wong wohnte mit seiner Familie im 18. Stock des Hongkonger Hochhauses, das am 26. November brannte. Er ist mit seiner Enkelin auf dem Rückweg von ihrer Schule, als ihn ein Anruf seiner Frau erreicht. Nach einer Minute bricht die Verbindung ab, danach ist sie nicht mehr erreichbar. Sie gilt immer noch als vermisst. Mindestens 160 Menschen sterben bei dem Feuer.
Dezember
Der Schutt in Gaza türmt sich viele Meter hoch, wo Palästinenser unter der Leitung des UN-Entwicklungshilfeprogramms UNDP mit Aufräumarbeiten begonnen haben, um Straßen wieder passierbar zu machen.
Fünf Tage nach dem islamistischen Terroranschlag in Sydney, bei dem mindestens 16 Menschen starben, paddeln Hunderte auf Booten, Kajaks und Surfbrettern in die Bucht von Bondi Beach zu einem gemeinsamen Gedenken hinaus.
Mitte Dezember läuft die Frist für das US-Justizministerium ab: Es muss die Epstein-Akten veröffentlichen. Darin enthalten sind viele Fotos von Epstein, prominenten Personen und jungen Frauen, deren Gesichter oft geschwärzt sind, da Opfer geschützt werden sollen. Die Demokraten werfen dem Ministerium aber Vertuschung vor. Denn viele Stellen sind komplett geschwärzt.
