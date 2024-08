Der Mann, der sich für nichts genierte

Er wolle nicht auf dem großen Zentralfriedhof begraben sein, hat Richard Lugner in einem seiner letzten Interviews in der Kronen Zeitung noch gesagt, lieber unterhalb der Weinberge im grünen Grinzing, da gefalle es ihm besser. Auch seinen Nachlass habe er schon geregelt. Aber ach, am liebsten wolle er gar nicht über seinen Tod nachdenken.