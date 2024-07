In diesem Sommer ist nur auf eines Verlass: dass auf das Wetter kein Verlass ist. Ständig regnet es irgendwo, Sommerfeste, Open-Air-Konzerte oder öffentliche Fußballübertragungen sind schon zuhauf ins Wasser gefallen. Aber vielleicht muss man das Ganze von der positiven Seite aus betrachten, so wie Max Mutzke, der in seinem Song „Sommerregen“ von dessen reinigender Wirkung schwärmt: „Wäscht weg, was war, neue Chance für jeden.“ Und das ist nicht das Einzige, was Sommerregen kann. Acht Fragen und Antworten über das lauwarme Nass.