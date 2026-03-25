„Sparen an Therapie kostet Leben“ oder „Therapie ist kein Hobby“: Mit solchen Plakaten gingen Psychotherapeuten in ganz Deutschland in der vergangenen Woche auf die Straßen. Sie protestierten gegen den Beschluss, die Honorare für ambulante Psychotherapien um 4,5 Prozent zu senken. Das hat der Bewertungsausschuss des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen kürzlich angekündigt.