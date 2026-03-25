Weniger Geld für Psychotherapeuten

„Minus 4,5 Prozent Honorar und null Prozent Respekt“

Weniger Plätze für Kassenpatienten, Dutzende Telefonate für ein Erstgespräch und doch nichts als Absagen: Was bedeuten die Honorarkürzungen in der Psychotherapie für Therapeuten und Patienten? Vier Betroffene erzählen.

Weniger Geld für Psychotherapeuten

„Minus 4,5 Prozent Honorar und null Prozent Respekt“

Weniger Plätze für Kassenpatienten, Dutzende Telefonate für ein Erstgespräch und doch nichts als Absagen: Was bedeuten die Honorarkürzungen in der Psychotherapie für Therapeuten und Patienten? Vier Betroffene erzählen.

Protokolle: Sophia von Schwanewede
25. März 2026 | Lesezeit: 6 Min.

„Sparen an Therapie kostet Leben“ oder „Therapie ist kein Hobby“: Mit solchen Plakaten gingen Psychotherapeuten in ganz Deutschland in der vergangenen Woche auf die Straßen. Sie protestierten gegen den Beschluss, die Honorare für ambulante Psychotherapien um 4,5 Prozent zu senken. Das hat der Bewertungsausschuss des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen kürzlich angekündigt.

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