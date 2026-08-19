Foto: Pat Johnson/imago/MediaPunch
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Foto: Daniel Cole/Reuters
Foto: David Becker/AFP
Foto: Moritz Geier
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Prozess um Mord an Tupac

„Der größte Fall in der Geschichte von Las Vegas“

30 Jahre nach dem Mord an Rapper Tupac Shakur steht der mutmaßliche Drahtzieher vor Gericht.

Die Anklage beruht vor allem auf den Memoiren des Mannes. Aber was davon ist wahr und was nur Fiktion?

Foto: Pat Johnson/imago/MediaPunch
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Prozess um Mord an Tupac

„Der größte Fall in der Geschichte von Las Vegas“
Foto: Daniel Cole/Reuters
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30 Jahre nach dem Mord an Rapper Tupac Shakur steht der mutmaßliche Drahtzieher vor Gericht.

Foto: Moritz Geier
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Die Anklage beruht vor allem auf den Memoiren des Mannes. Aber was davon ist wahr und was nur Fiktion?

Von Moritz Geier
19. August 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Seine bis heute letzten Schritte in Freiheit sind auf einem Video festgehalten. Als Polizisten bei Duane Davis mit einem Haftbefehl auftauchten, drei Jahre ist das jetzt her, lief die Bodycam eines Beamten. Zu sehen ist nicht viel. Eine Straße in Henderson, südlich von Las Vegas, Davis mit einer Flasche Wasser in der Hand. Er wehrt sich nicht, als ein Polizist ihn abführt. Interessanter ist das kurze Gespräch, das zu hören ist, als die beiden im Auto sitzen.

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