Seine bis heute letzten Schritte in Freiheit sind auf einem Video festgehalten. Als Polizisten bei Duane Davis mit einem Haftbefehl auftauchten, drei Jahre ist das jetzt her, lief die Bodycam eines Beamten. Zu sehen ist nicht viel. Eine Straße in Henderson, südlich von Las Vegas, Davis mit einer Flasche Wasser in der Hand. Er wehrt sich nicht, als ein Polizist ihn abführt. Interessanter ist das kurze Gespräch, das zu hören ist, als die beiden im Auto sitzen.