„Der Film könnte auch Werbung für die Agrarsparte von Bayer sein“

Bäume im Gegenlicht, Kate auf einer einsamen Lichtung, die Royal Family beim Picknick im Grünen. Der Kensington-Palast hat ein ungewöhnliches Video veröffentlicht, um zu verkünden, dass die Princess of Wales ihre Krebserkrankung überwunden und die Chemotherapie beendet hat. Darin sagt Kate, die vergangenen neun Monate seinen „unglaublich hart“ für die ganze Familie gewesen, an Krebs zu erkranken, sei „beängstigend“. Sie freue sich darauf, wieder zu arbeiten und öffentlich aufzutreten. Sascha Raithel, Professor für Marketing an der Freien Universität Berlin, erklärt, warum das Video so nach Werbung aussieht und was der Palast damit bezwecken will.