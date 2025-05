Über die Reporter

Christoph Cadenbach, Jahrgang 1979, ist seit September 2022 Redakteur im Ressort Investigative Recherche. Zuvor war er 13 Jahre lang als Reporter für das Magazin der Süddeutschen Zeitung unterwegs. Seine Schwerpunkte: Umwelt- und Klimarecherchen, Ausbeutung in der Arbeitswelt, Migration, Flucht, Kriminalität. Seine Texte wurden mehrfach ausgezeichnet. Cadenbach studierte Medienwissenschaften und hat eine Ausbildung an der Berliner Journalistenschule absolviert.

Sebastian Erb, Jahrgang 1984, ist seit Mai 2023 Redakteur im Ressort Investigative Recherche in Berlin und beschäftigt sich vor allem mit Rechtsextremismus, Terror und Spionage. Zuvor war er Investigativreporter bei der taz und hat die Deutsche Journalistenschule absolviert. Viele seiner Recherchen wurden ausgezeichnet. Als Reporter war er oft in Lateinamerika unterwegs, aber auch in Abchasien, wo er den angeblich kürzesten Fluss der Welt nachgemessen hat.

Mauritius Much, Jahrgang 1978, arbeitet seit 2015 für das Ressort Investigative Recherche, zunächst als Pauschalist, seit September 2022 als Redakteur. Er studierte Geschichte und Politik in München und Barcelona und absolvierte die Berliner Journalisten-Schule. Er war Teil eines Teams, das unter anderem die Panama Papers und Paradise Papers aufdeckte. Seine Recherchen wurden vielfach ausgezeichnet.