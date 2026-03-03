Aschau

Ein Dorf sucht einen Mörder

Wie starb Hanna Wörndl? 

Die Geschichte des Eiskeller-Falls

Aschau

Ein Dorf sucht einen Mörder

Wie starb Hanna Wörndl? 

Die Geschichte des Eiskeller-Falls

5. März 2026

Am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 verlässt die Medizinstudentin Hanna Wörndl den Club „Eiskeller“ in Aschau, ihrem Heimatort im bayerischen Chiemgau. Noch am selben Tag findet ein Spaziergänger ihre Leiche in der Prien.

Anderthalb Jahre später verurteilt das Landgericht Traunstein einen 22 Jahre alten Aschauer wegen Mordes. Sebastian T. soll Hanna getötet haben.

SZ-Kriminalreporter Benedikt Warmbrunn begleitet den Fall von Anfang an. Erst will er nur ein Porträt über die junge Frau schreiben, die gestorben ist. Aber bald zieht ihn der Fall immer weiter in seinen Bann. Er beginnt nachzuforschen und bekommt Zweifel: Ist Sebastian T. wirklich der gesuchte Mörder?

Eine Podcast-Serie über ein Dorf, das die Wahrheit sucht. Über zwei Familien, für die nichts mehr ist, wie es war. Und über einen jungen Mann, für den es um nicht weniger als die eigene Freiheit geht.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Die erste Folge ist kostenlos, alle weiteren können Sie mit SZ Plus hier, in der weißen SZ-App und auf Spotify hören.

Folge 1

Der Heimweg

Foto: Lorenz Mehrlich
Foto: Lorenz Mehrlich

Kurz nachdem die Leiche von Hanna Wörndl in der Prien gefunden wird, startet sie Polizei einen Zeugenaufruf: Wer ist der Mann, der in der Nacht ihres Todes durch Aschau gejoggt ist? Die Mutter von Sebastian T. will helfen und ruft an: Das war mein Sohn. Aber schnell wird der vom Zeugen zum Hauptverdächtigen. Und dann zum Angeklagten.

Für ein noch besseres Hörerlebnis, auch unterwegs, empfehlen wir Ihnen die Nachrichten-App der SZ. Jetzt hier die App laden. Oder hören Sie die Folgen direkt bei Apple und Spotify, in dem Sie ihr SZ Plus-Abo mit Spotify verknüpfen.

Folge 2

Hanna

Foto: privat
Foto: privat

Als die Mutter von Hanna Wörndl ihrer Tochter am 3. Oktober 2022 eine Nachricht schreibt, bekommt sie schon keine Antwort mehr. Nach ihrem Tod erzählen die Eltern von einer lebensfrohen jungen Frau. Mit Sebastian T. sitzt dagegen ein schüchterner junger Mann auf der Anklagebank, der kaum Regungen zeigt. Das Landgericht Traunstein verurteilt ihn wegen Mordes. Doch bei unserem Kriminalreporter kommen Zweifel auf.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.