Am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 verlässt die Medizinstudentin Hanna Wörndl den Club „Eiskeller“ in Aschau, ihrem Heimatort im bayerischen Chiemgau. Noch am selben Tag findet ein Spaziergänger ihre Leiche in der Prien.

Anderthalb Jahre später verurteilt das Landgericht Traunstein einen 22 Jahre alten Aschauer wegen Mordes. Sebastian T. soll Hanna getötet haben.

SZ-Kriminalreporter Benedikt Warmbrunn begleitet den Fall von Anfang an. Erst will er nur ein Porträt über die junge Frau schreiben, die gestorben ist. Aber bald zieht ihn der Fall immer weiter in seinen Bann. Er beginnt nachzuforschen und bekommt Zweifel: Ist Sebastian T. wirklich der gesuchte Mörder?

Eine Podcast-Serie über ein Dorf, das die Wahrheit sucht. Über zwei Familien, für die nichts mehr ist, wie es war. Und über einen jungen Mann, für den es um nicht weniger als die eigene Freiheit geht.

Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.