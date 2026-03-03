Aschau
Am frühen Morgen des 3. Oktober 2022 verlässt die Medizinstudentin Hanna Wörndl den Club „Eiskeller“ in Aschau, ihrem Heimatort im bayerischen Chiemgau. Noch am selben Tag findet ein Spaziergänger ihre Leiche in der Prien.
Anderthalb Jahre später verurteilt das Landgericht Traunstein einen 22 Jahre alten Aschauer wegen Mordes. Sebastian T. soll Hanna getötet haben.
SZ-Kriminalreporter Benedikt Warmbrunn begleitet den Fall von Anfang an. Erst will er nur ein Porträt über die junge Frau schreiben, die gestorben ist. Aber bald zieht ihn der Fall immer weiter in seinen Bann. Er beginnt nachzuforschen und bekommt Zweifel: Ist Sebastian T. wirklich der gesuchte Mörder?
Eine Podcast-Serie über ein Dorf, das die Wahrheit sucht. Über zwei Familien, für die nichts mehr ist, wie es war. Und über einen jungen Mann, für den es um nicht weniger als die eigene Freiheit geht.
Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.
Alle Episoden im Überblick
Folge 1: Der Heimweg - Wer joggte nachts durch Aschau, als Hanna starb? Sebastian T.s Mutter meldet ihren Sohn als Zeugen. Doch aus dem Helfer wird der Hauptverdächtige – und schließlich ein Angeklagter.
Folge 2: Hanna - Eine lebensfrohe junge Frau ist tot und ein schüchterner Mann wird wegen Mordes verurteilt. Doch das Urteil wirft Fragen auf – auch bei unserem Gerichtsreporter, der den Fall von Anfang an verfolgt.
Folge 3: Gerechtigkeit – Sebastian T.s Familie holt Star-Verteidigerin Regina Rick zu Hilfe. Sie findet so viele Ermittlungsfehler, dass im zweiten Prozess sogar die Staatsanwaltschaft einen Freispruch fordert. Ab 12. März.
Folge 4: Wunden - Sebastian T. ist frei, doch wie starb Hanna? Seine Familie glaubt, eine Antwort zu haben und Gutachter stimmen zu. Aber sie kommen nicht zu Wort. Aschau fragt sich: Warum schweigt Sebastian T.? Ab 19. März.
Folge 5: Über Leben - Nach fast 1000 Tagen Haft ist Sebastian T. wieder frei – doch wie lebt man nach einem Justizirrtum weiter? Manfred Genditzki wurde ähnlich unschuldig verurteilt, in einem Fall, der erschreckende Parallelen aufweist. Ab 26. März.
Der Host
Benedikt Warmbrunn ist Kriminalreporter der Süddeutschen Zeitung. Er hat schon über zahlreiche Fälle berichtet, die Deutschland bewegen, wie der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Maddie McCann oder das Verfahren gegen Gil Ofarim.
Aber so intensiv, wie den Fall Aschau, hat Warmbrunn bisher keinen begleitet. Er saß monatelang in den Prozessen, hat mit Gutachtern und Anwältinnen gesprochen – aber auch mit den Familien von Hanna Wörndl und Sebastian T. Er hat sich tief in die Akten gegraben und ist dabei auf eine Kette an Ermittlungsfehlern gestoßen. Dabei hat er auch immer wieder sein eigenes Bild des Falles hinterfragt.
Folge 1
Der Heimweg
Kurz nachdem die Leiche von Hanna Wörndl in der Prien gefunden wird, startet sie Polizei einen Zeugenaufruf: Wer ist der Mann, der in der Nacht ihres Todes durch Aschau gejoggt ist? Die Mutter von Sebastian T. will helfen und ruft an: Das war mein Sohn. Aber schnell wird der vom Zeugen zum Hauptverdächtigen. Und dann zum Angeklagten.
Folge 2
Hanna
Als die Mutter von Hanna Wörndl ihrer Tochter am 3. Oktober 2022 eine Nachricht schreibt, bekommt sie schon keine Antwort mehr. Nach ihrem Tod erzählen die Eltern von einer lebensfrohen jungen Frau. Mit Sebastian T. sitzt dagegen ein schüchterner junger Mann auf der Anklagebank, der kaum Regungen zeigt. Das Landgericht Traunstein verurteilt ihn wegen Mordes. Doch bei unserem Kriminalreporter kommen Zweifel auf.