Der

Zug

Wie starb Hannes?

19. Juli 2026

Am 1. Oktober 2016 steigt Hannes Schindler in einen Zug – und kommt nie wieder nach Hause. Der 25-Jährige stürzt während der Fahrt aus der Regionalbahn und stirbt an seinen schweren Verletzungen. Schnell stellt sich die Frage: Wurde Hannes gestoßen oder ist er in Panik gesprungen?

Seine Familie und Freunde kämpfen seit zehn Jahren gegen eine Mauer des Schweigens: Was genau ist im RB16431 passiert? Was wissen die Fans des Halleschen FC, auf die Hannes, Anhänger des Erzrivalen 1. FC Magdeburg, damals zufällig trifft? Und warum werden die Ermittlungen trotz vieler Hinweise so früh eingestellt?

Leonie Bartsch und Linn Schütze tauchen ein in diesen rätselhaften Fall, der eine Familie zermürbt und Fragen aufwirft, auf die es noch immer keine Antworten gibt. Die Recherche führt sie in die gefährliche Welt fanatischer Fußballfans – und weit darüber hinaus.

Die Reporterinnen stoßen auf Hinweise, die alles verändern könnten. Lässt sich die Mauer des Schweigens durchbrechen?

Eine Podcast-Serie von Auf Ex Productions und der SZ über abgrundtiefen Hass – und unendliche Liebe.

Mit einem SZ Plus-Abo hören Sie direkt ab 23. Juli alle fünf Folgen  exklusiv auf SZ.de, bei Apple Podcasts oder Spotify. Jetzt für nur 2,99 € Zugang anlegen.

Folge 1

Durch Feindesland

Der 1. Oktober 2016 ist für Hannes und seine Freunde ein ganz normaler Samstag: Nach dem Stadion gehen sie feiern. In der Nacht wollen sie mit der Bahn zurück nach Magdeburg. Doch durch eine Verkettung unglücklicher Umstände geraten sie im Zug in große Gefahr. Noch heute fragen sich Horst und Silke Schindler, was ihrem jüngsten Sohn damals passiert ist. Sie halten die Erinnerung an Hannes lebendig. Und sie wollen endlich Antworten.

Verfügbar ab 23. Juli

Folge 2

41 Sekunden

Die Reporterinnen rekonstruieren die Nacht, in der Hannes aus dem Regionalzug stürzt. Sie treffen einen Mann, der dabei war. Eigentlich wollte er nicht mehr reden, aber jetzt erzählt er von den schweren Jahren, die hinter ihm liegen. Ist Hannes aus dem Zug gesprungen – oder wurde er von einem Halle-Fan rausgeschubst? Drei Zeuginnen widersprechen der offiziellen Version und wundern sich, dass man ihnen nicht zugehört hat.

Verfügbar ab 23. Juli

Folge 3

Tod und Hass

Foto: imago-images
Foto: imago-images

Warum werden die Ermittlungen zum Tod von Hannes so schnell eingestellt? Die Eltern von Hannes können es nicht verstehen – und wollen es nicht akzeptieren. Da kommt unvermittelt Hilfe. Der beste Freund von Hannes dagegen will nicht warten und nimmt die Sache selbst in die Hand, seine Wut kann er bald nicht mehr kontrollieren. Die Reporterinnen lernen die brutale Welt der Hooligans kennen.

Verfügbar ab 23. Juli

Folge 4

Der Mann mit dem Fischerhut

Foto: imago-images
Foto: imago-images

Ein überraschender Anruf führt die Reporterinnen nach Halle: Eine Frau behauptet, sie wisse, wer Hannes aus dem Zug getreten hat. Aber sie muss aufpassen, was sie sagt. Ein Insider erklärt, dass Rechtsextreme mittlerweile die Fanszene unterwandert haben – und gut vernetzt sind. Und dann steht das Team vor der Tür eines Mannes, den Hannes’ Eltern schon lange verdächtigen.

Verfügbar ab 23. Juli

Folge 5

Endspiel

Lässt sich die Mauer des Schweigens nach zehn Jahren endlich durchbrechen? Das Team versucht in Halle, ins Gespräch mit den Männern zu kommen, die vor zehn Jahren im Zug waren – und mehr wissen müssen. Ein Gutachten liefert neue Ansätze. Werden die Ermittlungen wieder aufgenommen? Und wie können die Eltern und Freunde von Hannes je ihren Frieden machen?

Verfügbar ab 23. Juli

Hosts: Leonie Bartsch, Linn Schütze; Skript und Recherche: Patrick Bauer, Marvin Ku, David Kulessa; Recherche Auf Ex Productions: Leonie Bartsch, Linn Schütze, Alexander Chouzanas, Nicole Falkenberg, Antonia Fischer, Marvin Ku; Produktion und Sounddesign: Carolin Lenk, Julia Ongyerth; Zusätzliches Sounddesign: Julia Ongyerth, Lorenz Schütze; Mitarbeit: Benjamin Markthaler, Imanuel Pedersen; Chefin vom Dienst: Antonia Franz; Dramaturgische Beratung: Till Krause; Art Direktion: Felix Hunger; Digitales Storytelling: Daniele Bruni Clementelli; Produktmanagement Süddeutsche Zeitung: Oliver Neumann; Produktmanagement Auf Ex Productions: Stefan Weikert

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