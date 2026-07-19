Am 1. Oktober 2016 steigt Hannes Schindler in einen Zug – und kommt nie wieder nach Hause. Der 25-Jährige stürzt während der Fahrt aus der Regionalbahn und stirbt an seinen schweren Verletzungen. Schnell stellt sich die Frage: Wurde Hannes gestoßen oder ist er in Panik gesprungen?

Seine Familie und Freunde kämpfen seit zehn Jahren gegen eine Mauer des Schweigens: Was genau ist im RB16431 passiert? Was wissen die Fans des Halleschen FC, auf die Hannes, Anhänger des Erzrivalen 1. FC Magdeburg, damals zufällig trifft? Und warum werden die Ermittlungen trotz vieler Hinweise so früh eingestellt?

Leonie Bartsch und Linn Schütze tauchen ein in diesen rätselhaften Fall, der eine Familie zermürbt und Fragen aufwirft, auf die es noch immer keine Antworten gibt. Die Recherche führt sie in die gefährliche Welt fanatischer Fußballfans – und weit darüber hinaus.

Die Reporterinnen stoßen auf Hinweise, die alles verändern könnten. Lässt sich die Mauer des Schweigens durchbrechen?

Eine Podcast-Serie von Auf Ex Productions und der SZ über abgrundtiefen Hass – und unendliche Liebe.

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