SZ Unvergessen Drei Kinder, Haut und Knochen Ihre leiblichen Kinder sind wohlgenährt, doch die Pflegekinder lässt ein Elternpaar jämmerlich hungern. Eines Nachts bricht der Fünfjährige zusammen. SZ Unvergessen Drei Kinder, Haut und Knochen Ihre leiblichen Kinder sind wohlgenährt, doch die Pflegekinder lässt ein Elternpaar jämmerlich hungern. Eines Nachts bricht der Fünfjährige zusammen. Text: Hans Holzhaider, Illustration: Stefan Dimitrov 27. Februar 2026 | Lesezeit: 11 Min. Bitte aktivieren Sie JavaScript.