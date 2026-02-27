SZ Unvergessen

Drei Kinder, Haut und Knochen

Ihre leiblichen Kinder sind wohlgenährt, doch die Pflegekinder lässt ein Elternpaar jämmerlich hungern. Eines Nachts bricht der Fünfjährige zusammen.

Text: Hans Holzhaider, Illustration: Stefan Dimitrov
27. Februar 2026 | Lesezeit: 11 Min.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.