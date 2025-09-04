Wenn die demente Mutter sich nicht mehr erinnert, welcher Tag ist und wer ihr da eigentlich gerade einen Teller Suppe hingestellt hat, ist das für die Familienangehörigen auf Dauer nur schwer zu ertragen. Wenn die kranke Ehefrau nicht mehr hören und reden kann, fehlt dem Partner plötzlich der tägliche Gesprächspartner. Und dennoch: Von den fast sechs Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden dem Statistischen Bundesamt zufolge weit mehr als 80 Prozent zu Hause gepflegt, meistens übernehmen die Arbeit Frauen, nur sehen das die wenigsten. Die Pflege findet oft im Verborgenen und unter grenzwertigen Bedingungen statt.