Von Barbara Vorsamer und Lorenz Mehrlich (Bildredaktion)

Wer sich von Papst Franziskus verabschieden will, muss entweder in Amt und Würden sein – oder viel Geduld aufbringen. Zahlreiche Gläubige verbringen die Nacht daher in Schlafsäcken, um am Samstag nah dran sein zu können.