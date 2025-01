Die Autobiografie von Papst Franziskus heißt „Spera“, auf Deutsch: „Hoffe“. Am Dienstag wird sie auch in Deutschland erscheinen, in einem Verlag, der bereits andere Bücher mit groß gedruckten Einzelwörtern („Scham“, „Leid“, „Zusammen“) im Programm hat. Überhaupt scheint der Trend zum Ein-Wort- Titel gerade ungebrochen zu sein, man erinnere sich an „Freiheit“ von Angela Merkel, „Becoming“ von Michelle Obama oder auch an die sehr frühe Autobiografie des britischen Prinzen Harry, welche im Deutschen „Reserve“ heißt und im Englischen „Spare“, vielleicht aber auch umgekehrt.