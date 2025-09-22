Die kleine Schwester von Dubai (etwa vier Millionen Einwohner, die Geissens eingerechnet) liegt an der polnischen Ostseeküste in Westpommern und heißt Pobierowo. Charmanter Name. Einwohner: etwa 1000. Der winzige polnische Badeort, umgeben von vielen Kiefern und noch mehr Sandkörnern, wird bislang auf der Plattform Wikivoyage gerühmt: Das freundliche Nest sei etwas für Ferien „abseits des großen Rummels“.