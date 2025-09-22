An der polnischen Ostseeküste

Ein Luxushotel im Neuperlach-Stil

Foto: Facebook/Hotel Gołębiewski Pobierowo
Im polnischen 1000-Einwohner-Ort Pobierowo eröffnet demnächst das größte und womöglich hässlichste Hotel an der Ostsee: 1200 Zimmer, 3000 Gäste, fünf Sterne. Seit wann gelten anonyme Großsiedlungen aus der Zeit des betonierten Nachkriegselends als luxuriöse Sehnsuchtsorte?

Von Gerhard Matzig
22. September 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Die kleine Schwester von Dubai (etwa vier Millionen Einwohner, die Geissens eingerechnet) liegt an der polnischen Ostseeküste in Westpommern und heißt Pobierowo. Charmanter Name. Einwohner: etwa 1000. Der winzige polnische Badeort, umgeben von vielen Kiefern und noch mehr Sandkörnern, wird bislang auf der Plattform Wikivoyage gerühmt: Das freundliche Nest sei etwas für Ferien „abseits des großen Rummels“.

