Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
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Foto: DANIEL COLE/REUTERS
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Foto: Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP
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Ab in die Federn

Bloß nicht als „worst dressed“ in die Oscar-Geschichte eingehen.

Die einen posieren präpotent in langweiligem Weiß auf dem roten Teppich, ...

... die Mutigen des Abends schmücken sich wie Vögel. Wer gewinnt den Wettlauf um die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien?

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
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Ab in die Federn

Bloß nicht als „worst dressed“ in die Oscar-Geschichte eingehen.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS
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Die einen posieren präpotent in langweiligem Weiß auf dem roten Teppich, ...

Foto: Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP
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... die Mutigen des Abends schmücken sich wie Vögel. Wer gewinnt den Wettlauf um die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien?

Von Silke Wichert
16. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Ok, Timothée Chalamet kam also nicht in Tutu und Ballettschühchen, wie es sich mancher KI-Künstler vorab im Internet ausgemalt hatte. Auch seine Freundin Kylie Jenner tat niemanden den Gefallen. Allerdings zog der oscarnominierte Schauspieler nicht einfach schwarzen Büßer-Smoking an, um all die erwarteten und tatsächlich sehr vielen Anspielungen auf seine „wer braucht schon Oper oder Ballett“-Äußerungen möglichst unauffällig an sich abprallen zu lassen.

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