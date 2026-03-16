Ok, Timothée Chalamet kam also nicht in Tutu und Ballettschühchen, wie es sich mancher KI-Künstler vorab im Internet ausgemalt hatte. Auch seine Freundin Kylie Jenner tat niemanden den Gefallen. Allerdings zog der oscarnominierte Schauspieler nicht einfach schwarzen Büßer-Smoking an, um all die erwarteten und tatsächlich sehr vielen Anspielungen auf seine „wer braucht schon Oper oder Ballett“-Äußerungen möglichst unauffällig an sich abprallen zu lassen.