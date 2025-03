Können die führenden Hollywood-Stylisten demnächst bitte mal einen Group-Chat anlegen, damit ihre Klienten bei den Oscars nicht ständig so ähnlich angezogen auflaufen? Vor zwei Jahren tummelten sich auf dem beigefarbenen Teppich lauter weiße und cremefarbene Kleider, letztes Jahr zogen sich scharenweise Schauspieler wie ihre Filmfiguren an. Das könnte man der Abwechslung halber wirklich besser absprechen. Schon klar, dass sich vorher niemand in die Karten gucken lassen will, aber ein paar Hinweise und Sondierungen - schulterfrei und glänzend, anyone..? - könnte man bestimmt fallen lassen, um Doppellungen zu vermeiden.



Diesmal waren die Oscars nämlich gar nicht Gold, sie waren ziemlich Silber.