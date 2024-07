Die obdachlosen Kinder von Skid Row

Skid Row, das Elendsviertel im Zentrum von Los Angeles, stinkt. Man nähert sich vom Flower District aus auf der San Pedro Street, wo in unzähligen kleinen Läden frische Blumen feilgeboten werden. Dann überquert man die 7th Street, beim Blick nach links sieht man die Wolkenkratzer, und gäbe es einen Komplementärgeruch zu frischen Blumen, dann ist es der, der einem nun in die Nase steigt. Ein Mann mit gelber Weste kehrt den Müll zu einem Haufen zusammen; am Rand des Haufens, fast darunter, liegt eine Frau in weißem Kleid. Es sieht aus, als würde sie einfach mit fortgekehrt.