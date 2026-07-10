Natürlich ist das alles zunächst einmal ein ganz großer Spaß, da muss man nicht gleich wieder vor einer Massenpsychose reden. Alles ganz ähnlich wie damals bei der Fußball-WM 1986, als es in Mexiko hieß: „We are red, we are white, we are danish dynamite“. Erst sangen es die Dänen. Dann auch der Westerwald. 30 Jahre später, also bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich, waren es die isländischen Fans mit ihrem trommelklatschenden „Hú!“, die die Welt in Ekstase versetzten. Und nun sind es halt die Ruderbewegungen der Norweger: „Row! Row! Row!“