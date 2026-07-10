Foto: Kena Betancur/AFP
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Foto: John Sibley/Reuters
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 Fußballfans 

Wer hat den „Viking Row“ erfunden?

Ole Frøystad ist ein Grundschullehrer aus Westnorwegen, riesiger Fußballfan – und mittlerweile der Einpeitscher der Nation.

Wie aus seinem Schlachtruf ein Massenphänomen wurde.

 Fußballfans 
Wer hat den „Viking Row“ erfunden?
Foto: Kena Betancur/AFP
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Ole Frøystad ist ein Grundschullehrer aus Westnorwegen, riesiger Fußballfan – und mittlerweile der Einpeitscher der Nation.

Foto: John Sibley/Reuters
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Wie aus seinem Schlachtruf ein Massenphänomen wurde.

Von Martin Zips
10. Juli 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Natürlich ist das alles zunächst einmal ein ganz großer Spaß, da muss man nicht gleich wieder vor einer Massenpsychose reden. Alles ganz ähnlich wie damals bei der Fußball-WM 1986, als es in Mexiko hieß: „We are red, we are white, we are danish dynamite“. Erst sangen es die Dänen. Dann auch der Westerwald. 30 Jahre später, also bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich, waren es die isländischen Fans mit ihrem trommelklatschenden „Hú!“, die die Welt in Ekstase versetzten. Und nun sind es halt die Ruderbewegungen der Norweger: „Row! Row! Row!“

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