Foto: Silas Zindel
Versuchter Femizid

In ihrer Brust steckten drei Armbrustpfeile – und sie überlebte

Nicole Dill wurde Opfer eines brutalen Mordversuchs durch ihren ehemaligen Partner. Was sie damals nicht wusste: Er hatte bereits eine Frau getötet. Doch die Behörden warnten sie nicht.

Von Bettina Weber
8. August 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Auf ihrem Oberkörper befinden sich die Narben von drei Einschusslöchern: Die Armbrustpfeile trafen Nicole Dill zweimal in die Lunge und streiften das Herz. Jeden Tag erinnern die Wundmale die Frau aus dem Schweizer Kanton Luzern daran, dass ihr ehemaliger Partner sie zu töten versuchte. Sie nennt ihn nie so. Sie nennt ihn „meinen Täter“ oder „meinen Mörder“.

