Auf ihrem Oberkörper befinden sich die Narben von drei Einschusslöchern: Die Armbrustpfeile trafen Nicole Dill zweimal in die Lunge und streiften das Herz. Jeden Tag erinnern die Wundmale die Frau aus dem Schweizer Kanton Luzern daran, dass ihr ehemaliger Partner sie zu töten versuchte. Sie nennt ihn nie so. Sie nennt ihn „meinen Täter“ oder „meinen Mörder“.