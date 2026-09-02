Sturzflut in Nepal
Suche nach hunderten verschütteten Tunnelarbeitern
Tausende werden weiterhin vermisst. Dank der anhaltenden Rettungseinsätze werden noch immer Überlebende geborgen.
Zuletzt wurde die Suche nach mehr als 600 vermissten Arbeitern verstärkt, die in den Tunnelsystemen verwüsteter Wasserkraftanlagen vermutet werden.
Dabei arbeiten Spezialteams aus Nepal, Indien und China in zum Teil schwer zugänglichem Gelände zusammen.
Die nepalesische Armee setzt kontrollierte Sprengungen, Bagger und Scheinwerfer ein, um Schlamm und Wasser aus den Tunneln zu entfernen.
Rettungskräfte seilen sich in die freigelegten Tunnelsysteme ab, um nach eingeschlossenen Arbeitern zu suchen.
Die Tunnel werden für Wasserkraftprojekte in den Bergen Nepals benötigt, um das Wasser durch steiles Gelände zu transportieren.