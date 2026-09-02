Foto: Skanda Gautam/imago
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Sturzflut in Nepal

Suche nach hunderten verschütteten Tunnelarbeitern

2. September 2026
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Foto: Ezra Acayan/Getty Images
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Eine Woche nach der Flutkatastrophe steigt die Zahl der Todesopfer auf mehr als 1000.

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Foto: Prabin Ranabhat/AFP
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Tausende werden weiterhin vermisst. Dank der anhaltenden Rettungseinsätze werden noch immer Überlebende geborgen.

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Video: Reuters
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Zuletzt wurde die Suche nach mehr als 600 vermissten Arbeitern verstärkt, die in den Tunnelsystemen verwüsteter Wasserkraftanlagen vermutet werden.

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Video: Reuters
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Dabei arbeiten Spezialteams aus Nepal, Indien und China in zum Teil schwer zugänglichem Gelände zusammen.

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Foto: Nepal Army/via Reuters
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Die nepalesische Armee setzt kontrollierte Sprengungen, Bagger und Scheinwerfer ein, um Schlamm und Wasser aus den Tunneln zu entfernen.

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Video: PMO Nepal/Facebook
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Rettungskräfte seilen sich in die freigelegten Tunnelsysteme ab, um nach eingeschlossenen Arbeitern zu suchen.

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Foto: Planet Labs PBC/dpa
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Die Tunnel werden für Wasserkraftprojekte in den Bergen Nepals benötigt, um das Wasser durch steiles Gelände zu transportieren.

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Projektteam
Digitales Storytelling Lilly Zerbst
Bildredaktion Friedrich Bungert
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